Окупанти пошкодили будинок відомої української блогерки під Києвом під час ракетного обстрілу

Відома українська блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва розповіла, що під час масованого ракетного обстрілу України 23 січня був пошкоджений її будинок під Києвом.

У сторіз своєї сторінки в Instagram знаменитість розмістила кадри, на яких видно, як внаслідок ворожого удару у її помешканні повибивало вікна. Також блогерка, яка півроку тому вперше стала мамою, показала, як з маленьким сином спала в укритті:

Відома українська блогерка показала, як у її квартирі повибивало вікна в результаті ракетного обстрілу

"Всі цілі і це найголовніше. Але в мене такий шок, що потрібен час, аби отямитися. Я вас міцно обіймаю і безмежно вдячна за підтримку. Не хочу підіймати охоплення на цій темі і робити довгі сторітелінги. Просто хочу сказати, що все матеріальне відбудується! Найголовніше – це люди, яких любиш найбільше у житті. І будь ласка, не нехтуйте тривогами! Хоча б дві стіни і подалі від вікон. Бережіть себе!" – закликала блогерка.

Тетяна Парфільєва / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Тетяна Парфільєва / Фото: instagram.com/tanyaparfileva

Нагадаємо, що 23 січня російські війська масовано обстріляли Україну ракетами. Окупанти випустили по нашій країні 41 ракету, що атакують балістичною траєкторією. Силам ППО вдалося збили 21 ворожий снаряд. Українські зірки поділилися, як пережили цей обстріл. Так, Злата Огнєвіч розповіла, що чула вибухи поруч з собою, а Настя Приходько показала, як з маленьким сином ховалася у метро.

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