Окупанти поцілили в рідний район Світлани Тарабарової в Херсоні: "Обстріляли моє дитинство, тварі"

Артистка поділилася, що певний час не мала зв'язку з рідними.

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася з шанувальниками невтішною новиною.

1 грудня російські окупанти обстріляли Херсон і поцілили в район, де мешкають рідні виконавиці. Про це Світлана дізналася сьогодні – сестри не хотіли говорити артистці, яка чекає на третю дитину, про обстріл, аби вона не хвилювалася.

Своїми переживаннями Світлана поділилася у сторіз своєї сторінки в Instagram:

"Сестри не розповіли мені про вчорашній обстріл мого міста, мій район… Зараз я про все дізналася. Мама вийшла на зв'язок, навіть мої крики і сльози у слухавку не діють на батьків. Це коментувати неможливо. Обстріляли моє дитинство, тварі. Херсон. Настане день розплати. Карма існує", - написала Тарабарова.

Світлана Тарабарова / Фото: instagram.com/tarabarova

Нагадаємо, не так давно Світлана Тарабарова ділилася, як живуть її батьки в деокупованому Херсоні. Наразі місто продовжує страждати від ворожих атак. Як і по всій країні, там так само періодично нема ані світла, ані води. Та попри все, батьки артистки тримаються та не втрачають оптимізму.

Читайте також: