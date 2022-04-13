Окупанти повністю знищили будинок відомої української ведучої: "Не залишилося нічого"

Анна Панова також показала, який вигляд будинок мав до приходу загарбників.

Російські окупанти вдерлися до будинку відомої української ведучої Анни Панової, який розташований в одному з сіл Київської області, де велися активні бойові дії.

У своєму Instagram знаменитість розповіла, що дачу будував її чоловік. Там вони щасливо відпочивали усією родиною. Втім, до їхнього сімейного гніздечка вдерлися окупанти.

Загарбники дозволили родині Панової поїхати до безпечного місця, а самі ж влаштували у їхньому будинку командний пункт та медсанчастину.

Будинок Анни Панової / instagram.com/annapanova

"Шматки від іграшкового дитячого візочка. Залишки гойдалки. Руїни будинку. Це наша дача у селі на Київщині. Від оселі, яку з любов’ю майстрував для нашої родини мій чоловік, не лишилося нічого", - поділилася ведуча.

Будинок Анни Панової / instagram.com/annapanova

Панова показала кадри того, який будинок мав вигляд до приходу російських військових. Це було затишне сімейне гніздечко, де родина відпочивала від міської метушні.

Будинок Анни Панової / instagram.com/annapanova

"Дивлюся на ці кадри і не вірю, що тут влітку гралася у надувному басейні наша Мілка. Не вірю, що тут ми почувалися у безпеці перші три дні війни. Аж поки не прийшли російські танки. Більше немає родинних фото, на яких - ціле життя. Більше немає картин українських художників, які Саша збирав 25 років. Немає і сліз. Головне, що ми живі", - зазначали телеведуча.

Разом з тим, Панова додала, щоб не хотіла б коли-небудь повертатися до своєї оселі. Втім, чоловік ведучої зазначив, що відбудує все зруйноване.

Будинок Анни Панової / instagram.com/annapanova

"Я, певно, воліла б ніколи туди не повертатися і не бачити цього жаху на власні очі. Але чоловік сказав: "Я вже пустив тут коріння. Як і сад, який я посадив - і він уцілів. Тож ми неодмінно все відбудуємо", - поділилася Панова.

Будинок Анни Панової / instagram.com/annapanova

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