Окупанти розбомбили школи талантів Наталії Могилевської: що з закладами зараз

Артистка розкрила, як під час війни функціонують заклади.

Українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно висловила бажання мати сина, розповіла, як окупанти розбомбили її талант-школи.

До повномасштабної війни виконавиця розвивала таланти в дітей. Артистка відкрила школи, де викладали вокал, акторську майстерність та багато чого іншого. Усього в співачки було вісім таких закладів. Та, як розповіла Могилевська у програмі "Ранок у великому місті", дві школи – в Гостомелі та Запоріжжі – розбомбили окупанти. Тож, наразі функціонують лише шість.

"Дві мої школи розбомбили – в Гостомелі та Запоріжжі. Тому їх залишилося з восьми шість. Вони перетворилися на реабілітаційні центри", - поділилася артистка.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Талант-школи Наталії Могилевської наразі функціонують не в тому вигляді, як це було до повномасштабної війни. Артистка відкрила реабілітаційні центри для дітей, які постраждали через російське вторгнення. Вони функціонують завдяки коштам співачки та її друзів.

"Школа талантів існує зараз як величезний реабілітаційний цент для дітей, які постраждали від війни. Допомагаємо дітям власним коштом та коштом своїх друзів", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська вперше вивела у світ старшу доньку. Також виконавиця заговорила про весілля з коханим чоловіком.

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