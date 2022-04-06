Окупанти вщент знищили будинок танцівника Лободи в Бучі: "У моїй квартирі була база російських солдат"

Назар Грабар, ледь стримуючи сльози, прокоментував звірства російських військових у рідному місті.

Український танцівник, учасник балету співачки Світлани Лободи, якого всі добре пам'ятають з кліпу "Твои глаза" Назар Грабар розповів, як російські окупанти знищили його будинок.

Грабар родом з Бучі і у нього там була квартира в одному з ЖК. У сторіс своєї сторінки в Instagram артист записав емоційне відеозвернення, у якому повідомив, що російські війська повністю знищили його будинок:

"У мене більше немає дому. У моєму будинку була база російських солдат. Конкретно у моїй квартирі. Все винесли. Але це не найстрашніше. Навколо житлового комплексу лежать тіла молодих людей, таких як я віком, зв'язані та розстріляні. Російські солдати, хоча це бл*дь не солдати, це просто нікчеми. Ви навіть не тварини, навіть у тварин є співчуття. Ви просто бл*дь чмо. Яке прийшло красти сковорідки і телевізори у мирних людей і людей розстрілювати. І ви називаєте себе другою армією у світі? Та ви чмо, ви просто бандити які б'ють з-під тиша. Ви вже програли цю війну", - сказав Грабар.

Також він зробив репост відео зі сторінки президента України Володимира Зеленського, яке починається з того самого будинку в Бучі, де у Грабара була квартира:

"Третій день я ходжу, наче померла частина мене. Це мій будинок… Як же тут було гарно. Як же тут було тихо. Там можна було "видихнути", - підписав відео Назар.

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