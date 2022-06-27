Окупанти завдали ракетного удару по дитячому садочку, до якого ходила донька Сергія Притули

Окупанти завдали ракетного удару по дитячому садочку, до якого ходила донька Сергія Притули

Вчора, 26 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по 9-поверховому будинку та території дитячого садочка Києва.

Українського ведучого та волонтера Сергія Притулу шокувало ця неприємна новина.

Як виявилося, до дитячого садочка, по території якого влучила ворожа ракета, ходила донька Сергія – Соломія.

"Чергова атака російських тварин на столицю вільної України. Розбитий ракетним ударом житловий будинок, удар по дитячому садку, в якому моя донька Соломія виховувалась аж до великого вторгнення", - написав Притула у своєму Facebook.

До цього дитячого садочка ходила донька Сергія Притули / Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

До слова, ракета, яка влучила по території дитячого садочка, пошкодила водопровідну магістраль. А от у жилому будинку частково зруйновано 7, 8 та 9 поверхи. Зокрема, ведуча 1+1 Лідія Таран розповіла, що й її квартира пошкоджена внаслідок ракетних обстрілів.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Притула оголосив збір на три "Байрактари" для ЗСУ. Утім, українці лише за три дні зібрали гроші на чотири прилади.

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