Окупанти зруйнували будинок батьків Ілони Гвоздьової: танцівниця розповіла про збитки

Російські окупанти зруйнували будинок батьків української танцівниці, переможниці "Танців з зірками-2018" Ілони Гвоздьової.

Наразі вони усі разом намагаються його відремонтувати та оцінюють збитки, які їм завдали військові РФ.

До слова, на ремонт будинку вже витрачена 5-10 тис. доларів. Утім, ця сума значно більша.

"Я не знаю, в яку саме суму ремонт оцінила служба. Вже витрачено від 5 до 10 тис. доларів, я не знаю, скільки ще буде витрачено", - розповіла хореографиня в інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

Будинок батьків Ілони Гвоздьової / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Зазначимо, Ілона Гвоздьова розповідала, що будинку, в якому вона жила з родиною, більше немає. Окрім будинку, російські окупанти обстріляли авто чоловіка танцівниці.

На щастя, ніхто не постраждав. Утім, автівку вже не відремонтувати.

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