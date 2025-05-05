Окупанти знищили будинок фіналістки "Голосу країни-13" у Мирнограді: "А я так мріяла повернутись"

Христина Старикова / © instagram.com/h_starykovaaa

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Фіналістка "Голосу країни-13" Христина Старикова повідомила, що російські окупанти знищили її дім у Мирнограді, Донецька область.

В Instagram-stories співачка опублікувала фото зруйнованого багатоквартирного будинку, куди 4 травня поцілила ворожа ракета. Христина Старикова поділилася, що її рідна оселя тепер знищена. Артистка, яка через повномасштабну війну переїхала до Києва, говорить, що неабияк мріяла повернутися додому. Утім, на жаль, її квартири більше немає.

Будинок Христини Старикової знищили окупанти / © instagram.com/h_starykovaaa

"Дім…А я так мріяла повернутися додому…Мені тяжко навіть прокоментувати це все…", - поділилася співачка.

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Саме такий вигляд мав будинок Христини Старикової, коли був цілим / © instagram.com/h_starykovaaa

Зазначимо, Христина Старикова 2023 року брала участь у вокальному проєкті "Голос країни". Вона прийшла на шоу з піснею JVKE - golden hour – та розвернула одразу чотири тренерських крісла. Врешті, співачка потрапила до команди Юлії Саніної та пройшла до фіналу, але перемогу вибороти не змогла.

Наразі Христина Старикова готується до виступу на "Євробаченні-2025". Річ у тім, що вона є бек-вокалісткою гурту Ziferblat, який із піснею Bird of Pray представляє Україну на музичному конкурсі. Нещодавно колектив вже поїхав до Швейцарії, де цьогоріч відгримить "Євробачення".