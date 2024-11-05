Олег Іваниця розповів про свого однорічного сина та про спілкування з дітьми від ексдружини

Колишній учасник "Дизель Шоу", український актор Олег Іваниця вперше за тривалий час розповів про своїх дітей.

Зокрема, понад рік тому в шоумена народився син. Артист говорить, що Орест вже стоїть на ніжках та встановлює зоровий контакт. За словами Іваниці, він неабияк радий, що бере активну участь у житті синочка.

"Сину Оресту – рік і місяць. Він уже стоїть на ніжках, усміхається, прекрасно тримає зоровий контакт. І я неймовірно щасливий, що час від часу можу його бачити і брати участь у його житті", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Також артист виховує сина Остапа та доньку Ольгу від попереднього шлюбу. З дітьми Олег Іваниця спілкується, щоправда, зізнається, що хотілося б більше. Син актора наразі живе в Європі, де він навчається. А от донька шоумена перебуває в Україні.

"Зі старшими дочкою та сином (діти від попереднього шлюбу – при. ред.) спілкуємося, але не так часто, як хотілося би. З Остапом регулярно листуємося. Він мені розтлумачує значення якихось молодіжних слів, яких не розумію. Тому завдяки старшому сину я залишаюся в темі (сміється). Остап вчиться зараз у Європі. Мені дуже шкода, що я не можу з ним наразі побачитися. Донька Оля – тут, в Україні", - поділився актор.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Зазначимо, Олег Іваниця виховує чотирьох дітей. Сина Остапа та доньку Ольгу шоумену народила колишня дружина. Наразі артист перебуває в шлюбі з жінкою, на ім'я Лана. Кохана народила акторові сина Ореста. Також він виховує доньку Лани від колишніх стосунків.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський вперше за тривалий час показав 8-місячного сина Оскара. Артист приголомшив, що хлопчик схожий на нього як дві краплі води.

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