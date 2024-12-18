Олег Іваниця розсекретив, як познайомився з другою дружиною і освідчився їй після розриву

Ексучасник "Дизель Шоу", український актор Олег Іваниця розсекретив, як познайомився з другою дружиною та як освідчився їй після розриву стосунків.

Зараз артист перебуває в шлюбі з жінкою на ім'я Лана. Стосунки пари розпочалися задовго до повномасштабної війни. Познайомилися закохані завдяки соціальній мережі Tinder.

"Ми познайомилися в Tinder. Тоді він був різноманітним. Ти коли починаєш з людиною спілкуватися, ти вже бачиш, до чого можуть призвести ці конкретні стосунки", — розповів актор в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Пара почала зустрічатися та жила разом. Однак з першої спроби не вдалося побудувати сім'ю. Олег Іваниця зізнався, що вони розходилися. Сталося це після сварки, під час якої вони не поступилися одне одному. Окрім того, за словами актора, він теж не є подарунком, тож з ним доволі нелегко.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

"Ми зустрічалися, жили разом, а потім розійшлися. З першого разу не склалося, тому що це дуже непросто. Я не подарунок. Це проявляється часом в зайвій прискіпливості до якихось речей, на які просто треба не звернути увагу, часом в якійсь категоричності. Бути щасливими разом – це складне завдання. Мені важко сказати, чому ми розійшлися. Це була якась сварка, в якій ніхто не наважився поступитися", — поділився актор.

Довгі три роки пара не була разом. Хоча, як зізнається артист, він шкодував про їхній розрив, адже йому було добре в цих стосунках. Знаменитість намагався все повернути, але жінка не йшла назустріч. Коли почалася повномасштабна війна, Іваниця наважився написати Лані, а вона ж відповіла. Пара почала листуватися, а згодом актор навідався до неї в гості. Врешті, відтоді їхні стосунки відновилися.

"Знову налагодили стосунки 2022 року. Я вже служив. Ми були тоді ще в Києві, я просто написав, і ми почали листуватися. Ми були не разом три роки. Коли минуло півтора-два роки, я згадав ті стосунки, зрозумів, як було добре, що це хороша людина. Я почав підбивати клинці, але безуспішно. Мені давали зрозуміти, що ні. 2022 року ми почали листуватися, і листування перейшло до активної фази. Коли мене вперше відпустили, я приїхав у гості. Відтоді відновилися наші стосунки", — поділився актор.

Олег Іваниця / Фото: instagram.com/o_ivanytsia

Вже влітку 2022 року пара одружилася. Як зізнався Олег Іваниця, він був рішуче налаштований закріпити стосунки з Ланою. Восени 2022 року у пари народився син, якого вони назвали Орестом.

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали, хто з українських та світових зірок цьогоріч зіграв весілля.

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