Олег Кензов вперше прокоментував свій скандальний концерт у Бердянську

Артист спантеличив прихильників своєю поведінкою.

Співак Олег Кензов влітку наробив галасу своїм концертом у Бердянську.

Так, на відео, які з'явилися в Мережі, артист під час виступу невдало намагався жонглювати мікрофоном, жартував з дітьми про "є-бали" та жбурляв своє взуття на сцені. Глядачі запевнювали, що зірка був у стані алкогольного сп'яніння.

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Лише зараз виконавець вперше прокоментував свої витівки. У програмі "Зірковий шлях" артист спростував чутки про те, що був п'яний, а також зазначив, що завжди знімає взуття на своєму сольнику.

"Був концерт повністю, жодна людина не пішла. Я кожного разу на своєму концерті перед піснею "Гасимся" знімаю шузи і кидаю, босоніж запалюю. Я років 5 так виступаю. Люди просто вирізали з контексту і так вийшло. Ну не зловив декілька разів мікрофон – ну буває. Я там не п'яний. Я просто весела людина", – поділився він.

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