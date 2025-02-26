Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років стосунків

Колишній депутат Верховної Ради України від "Радикальної партії", а нині командир батальйону безпілотних систем Олег Ляшко розлучається з дружиною.

Про це повідомляє видання "Главком". Заяву до суду на розірвання шлюбу подала саме дружина екснардепа – Росіта Ляшко. Сталося це ще у вересні 2024 року. Наразі триває судовий процес щодо розлучення подружжя. Найближче засідання у справі заплановане на 3 березня у Печерському районному суді Києва.

Олег Ляшко з дружиною / Фото: facebook.com/O.Liashko

Зазначимо, Олег Ляшко перебував у стосунках із Росітою протягом 26 років, з яких шість у шлюбі. Пара одружилася у червні 2018 року. Як говорив тоді політик, ініціаторкою була саме дружина. Подружжя має двох спільних дітей – 22-річну доньку Владиславу та 4-річного сина Олександр.

Олег Ляшко з дружиною укладав шлюб / Фото: facebook.com/O.Liashko

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що скандальний політик Олексій Арестович розлучається з дружиною. Анастасія Арестович подала позов до суду на розірвання шлюбу. Пара перебувала в офіційних стосунках протягом 10 років.

Читайте також: