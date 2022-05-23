Олег Псюк повернувся до Калуша: як переможця "Євробачення-2022" зустріли у рідному місті – фото

Олег Псюк повернувся до Калуша: як переможця "Євробачення-2022" зустріли у рідному місті – фото

Фронтмен гурту-переможця "Євробачення-2022" Kalush Orchestra Олег Псюк приїхав до рідного міста.

Артист повернувся до Калуша та показав, як його зустрічали мешканці міста.

Так, на площі зібралося чимало людей, а діти підготували танцювальний флешмоб.

Фото: instagram.com/kalush.official

Фото: instagram.com/kalush.official

Цікаво, що чимало дорослих та дітей прийшли на зустріч у рожевих панамках.

Фото: instagram.com/kalush.official

Виконавець поспілкувався з калушанами, зробив з фанатами селфі та роздав автографи.

Фото: instagram.com/kalush.official

Фото: instagram.com/kalush.official

Цікаво, що разом з ним Калуш відвідав телеведучий та ексчлен партії "Голос" Сергій Притула.

Фото: instagram.com/kalush.official

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, який вигляд має Олег Псюк без своєї фірмової рожевої панамки. На всіх заходах, концертах він ходить саме в ній.

Продюсер Олексій Гончаренко про закулісся "Євробачення 2022" та як готувався номер гурту Kalush

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