Олег Псюк повернувся до Калуша: як переможця "Євробачення-2022" зустріли у рідному місті – фото

Фронтмен гурту-переможця "Євробачення-2022" Kalush Orchestra Олег Псюк приїхав до рідного міста.
Артист повернувся до Калуша та показав, як його зустрічали мешканці міста.
Так, на площі зібралося чимало людей, а діти підготували танцювальний флешмоб.
Цікаво, що чимало дорослих та дітей прийшли на зустріч у рожевих панамках.
Виконавець поспілкувався з калушанами, зробив з фанатами селфі та роздав автографи.
Цікаво, що разом з ним Калуш відвідав телеведучий та ексчлен партії "Голос" Сергій Притула.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, який вигляд має Олег Псюк без своєї фірмової рожевої панамки. На всіх заходах, концертах він ходить саме в ній.
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