Олег Сенцов на передовій зустрів 46-річчя: дружина режисера зворушливо привітала його зі святом

Свій день народження знаменитість зустрів на передовій, адже Сенцов нині захищає схід України від окупантів.

Загалом, режисер у своєму Facebook опублікував фото з фронту та зазначив, що війна навчила цінувати кожен день свого життя. Окрім цього, знаменитість подякував всім, хто був поруч з ним та підтримував його.

"Той момент, коли зустрічаєш ранок свого дня народження на роботі. Дякую усім тим, хто підтримував мене, коли було складно, та радів, коли було весело. Життя на війні відчувається дуже чітко, тому хочеться отримувати задоволення від кожного прожитого дня. Бажаю усім жити довго та щасливо! Ну і, звісно, перемоги!" – написав Сенцов.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Також режисера привітала зі святом й його новоспечена дружина - Вероніка Вельч. Вона побажала коханому скоріше повертатися додому з перемогою.

Окрім цього, Вероніка опублікувала їхнє спільне фото. На знімку усміхнені закохані позували перед камерою у синьо-жовтих вбраннях.

"Перемагай і вертайся додому! З твоїм днем тебе!" – написала Вероніка.

Олег Сенцов із дружиною / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Нагадаємо, на початку липня Олег Сенцов побрався зі своєю коханою. Задля того, аби одружитися, режисер на декілька днів повернувся з передової.

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