Олег Сенцов показав свого 19-річного сина на рідкісному фото та розповів про його складний діагноз

Український режисер Олег Сенцов показав свого 19-річного сина Владислава на рідкісному фото.

На своїй сторінці в Facebook Сенцов поділився світлиною хлопця, а також розповів про його непростий діагноз, який серйозно вплинув на його життя. Як поділився режисер, у три роки його сину діагностували аутизм.

За словами Сенцова, із самого дитинства хлопець зіштовхнувся з багатьма випробуваннями у спробах соціалізуватися та знайти себе.

"Владу було три роки, коли йому поставили діагноз аутизм. Важко прийняти, що твоя дитина не така як інші, але ще важче боротися з хворобою, від якої немає ліків. Влад не розмовляв до шести років, не вмів грати іграшками, а просто кидав їх та ходив безцільно по колу. Ми теж ходили по без кінцевому колу лікарів, пробуючи усі методики, які тільки існували. Влада вигнали з двох звичайних дитсадків і він опинився в спеціалізованому. Його вдалося стабілізувати. Він заговорив, мало та погано, але заговорив. Почались щоденні зайняття, переважно вдома, де годинами йому доводилося втовкмачувати елементарні знання", - розповів режисер.

Син Олега Сенцова / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Потім на Владислава чекала спеціалізована школа, в якій хлопець почав ходити у театральний кружок, сформований для дітей з особливими потребами. Проте навчання довелося припинити через булінг з боку однолітків.

"Навіть у в спецшколі існує булінг, і я ніколи не забуду той ранок, коли Влад сказав, що не хоче йти туди, бо інші хлопці називають його дурником. А потім настав 2014, окупація Криму та тюрма. Нас розлучили на п'ять років і Влад виріс без мене. Після мого звільнення забрати його в Київ було справою нелегкою, але ми зробили це. Тут він пішов в звичайну школу, де йому не робили знижок, тому знов було важко. Він майже не знав українську, але вивчив її та вирішив поступати на художника театру ляльок", - розповів Сенцов.

Зараз 19-річний хлопець вже закінчив навчання та навіть вступив до університету. Як розповів Сенцов, його син тепер студент КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого.

"З самого дитинства Влад любив дві речи: казки та малювати. Йому 19 років і він продовжує любити те саме, тому що досі живе, як дитина. Можливо він залишиться таким назавжди, але головне щоб він залишався такою ж світлою дитиною. Сьогодні стало відомо, що Влад зміг поступити в університет Карпенко-Карого на бюджет. Син з такої нагоди жарить дома відбивні", - розповів Сенцов.

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