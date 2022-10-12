Олег Сенцов припустив, коли звільнять від окупантів Крим: "До нього стало трішки ближче"

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля також показав, як змінився за час служби на фронті.

Режисер Олег Сенцов, який нині на передовій захищає Україну від окупантів, висловив припущення, коли буде звільнено його рідний Крим.

У своєму Facebook захисник написав, що півострів ЗСУ обов'язково деокупують. Утім, це завдання буде не з легких. Сенцов сподівається, що вже наступного року Крим буде звільнено від загарбників.

"Десь там, позаду, улюблений Крим. До нього стало трішки ближче, але шлях ще треба пройти важкий. Але сподіваюся, що наступного року ми тебе звільнимо, чекай!" - написав Сенцов.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Режисер також поділився новим знімком з передової. На фото Сенцов зображений у військовій амуніції. На знімку помітно, що за час служби на передовій знаменитість неабияк змінився.

Нагадаємо, цього року Олег Сенцов позбувся статусу холостяка. Режисер на початку липня одружився. Знаменитість раніше розповідав, як познайомився зі своєю коханою та як між ними зав'язався роман.

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