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Олег Сенцов про весілля з коханою під час війни: "Життя може обірватися у будь-який момент"

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Олег Сенцов про весілля з коханою під час війни: "Життя може обірватися у будь-який момент"

Фото: Олег Сенцов / Facebook

Український режисер, ексв'язень Кремля Олег Сенцов днями одружився.

Знаменитість побрався із кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч.

У спецвипуску ТСН Сенцов розповів, чому пішов під вінець під час війни.

© Севгіль Мусаєва / Facebook
Фото: Севгіль Мусаєва / Facebook

"Ми зустрічаємося вже певний період часу. Я вирішив, що це жінка, яка мені дійсно потрібна. Війна нас розлучила, але знайшовся період, коли ми могли це зробити. Я приїхав на два дні. Почуваюся щасливим, я радий друзям, які мене привітали. Війна триває, життя може обірватися в будь-який момент, але є речі, заради яких варто воювати і жити", – поділився він.

© Севгіль Мусаєва / Facebook
Фото: Севгіль Мусаєва / Facebook

Тепер Сенцов повертається на фронт біля Луганської області.

Зауважимо, про стосунки Сенцова і Вельч стало відомо у березні цього року. До цього пара разом з'являлася на червоних хідниках.

Вероніка стала другою дружиною режисера. Від першого шлюбу у Сенцова є донька Аліна та син Владислав. Також у режисера є донька Емма від журналістки Юлії Бабич. Жінка дізналася про вагітність вже після розриву їхніх стосунків.

Нагадаємо, раніше Сенцов розповів про стан пораненого Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у його фільмі "Носоріг". Активіста вже прооперували та дістали вісім осколків.

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