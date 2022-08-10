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Олег Сенцов у військовій формі показав фото з передової: "Десь під Бахмутом"

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Олег Сенцов у військовій формі показав фото з передової: "Десь під Бахмутом"

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов показав, як минає його служба на фронті.

Режисер Олег Сенцов вирішив опублікувати нове фото з передової.

Знімок знаменитість розмістив на своїй сторінці у Facebook. На фото Сенцов зображений у військовій формі та амуніції, сидячи в окопі. До слова, режисеру не можна розповідати про своє точне місце перебування. Утім, Сенцов нині несе службу неподалік Бахмута.

"Десь в кущах під Бахмутом", - підписав знімок режисер.

Олег Сенцов / © facebook.com/oleg.sentsov
Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

У коментарях прихильники попросили режисера берегти себе та побажали найшвидше перемогти ворога.

  • Дякуємо захисникам України! Сил вам і витримки!
  • Молюся за вас та нашу перемогу!
  • Бережіть себе і всіх наших хлопців, Олеже!

Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан відверто зізнався, чому не пішов на фронт. До слова, ведучий намагався записатися добровольцем.

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Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
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Перегляди
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