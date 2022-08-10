Олег Сенцов у військовій формі показав фото з передової: "Десь під Бахмутом"

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов показав, як минає його служба на фронті.
Режисер Олег Сенцов вирішив опублікувати нове фото з передової.
Знімок знаменитість розмістив на своїй сторінці у Facebook. На фото Сенцов зображений у військовій формі та амуніції, сидячи в окопі. До слова, режисеру не можна розповідати про своє точне місце перебування. Утім, Сенцов нині несе службу неподалік Бахмута.
"Десь в кущах під Бахмутом", - підписав знімок режисер.
У коментарях прихильники попросили режисера берегти себе та побажали найшвидше перемогти ворога.
- Дякуємо захисникам України! Сил вам і витримки!
- Молюся за вас та нашу перемогу!
- Бережіть себе і всіх наших хлопців, Олеже!
Нагадаємо, нещодавно Олександр Педан відверто зізнався, чому не пішов на фронт. До слова, ведучий намагався записатися добровольцем.
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