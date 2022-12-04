Олег Сенцов вчетверте став батьком і показав новонародженого сина

Відомий український режисер Олег Сенцов, який наразі у лавах ЗСУ боронить нашу країну від російських загарбників, вчетверте став батьком.

Про це Сенцов розповів на своїй сторінці у Facebook. Новоспечений батько поділився з шанувальниками світлиною новонародженого малюка, а також розсекретив його стать та ім'я:

"В ці важкі для нас усіх часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми боронимо, обов'язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем'яна!" – написав щасливий Сенцов.

Дружина та син Олега Сенцова / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Своєю чергою, прихильники пораділи за режисера та нашого захисника і привітали його з поповненням: "Щирі вітання! Перемоги та миру!", "Хай росте здоровим та успішним вам на радість!", "Щирі вітання батькам! Дійсно світла новина! Добре перемагає зло! Перемога за нами! Многая літа!", "Вітаю! Довгого щасливого життєвого шляху!".

Зазначимо, що від першої дружини Алли у Олега Сенцова є двоє дітей: донька Аліна та син Владислав. Також режисер має доньку Емму від фотографині Юлії Бабич. До речі, раніше в інтерв'ю ТСН Юлія ділилися, що має непрості стосунки з екскоханим.

У липні цього року Сенцов одружився з кандидаткою політичних наук та директоркою з адвокації американської компанії Ridgley Walsh Веронікою Вельч. Задля урочистої події Сенцов спеціально приїхав на декілька днів з передової.

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