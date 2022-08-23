Олег Сенцов вперше зізнався, як познайомився з дружиною Веронікою

Історія кохання відомого українського режисера Олега Сенцова стала справжньою несподіванкою як для нього, так і для його дружини Вероніки.

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов не надто полюбяє ділитися подробицями особистого життя.

Тож новина про те, що на початку липня знаменитість одружився, стала справжньою несподіванкою. Нині про дружину режисера мало що відомо, а також і їхню історію кохання.

Олег Сенцов з дружиною / Фото: Севгіль Мусаєва / Facebook

Та, як розповів Сенцов, з Веронікою він познайомився за кордоном. Відтоді почали спілкуватися все частіше й частіше. Коли кохана Олега повернулася до України, відтоді між ними зав'язався роман.

"Я не дуже люблю розповідати про своє особисте життя. Але скажу, що ми познайомилися за кордоном на конференції у сфері правозахисту. Відтоді почали спілкуватися, а потім Вероніка повернулася в Україну. І так усе якось вийшло", - розповів режисер "24 Каналу".

Олег Сенцов з дружиною / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Та, як зізнається Сенцов, їхня історія набагато більш романтична. Та він не вміє розповідати любовні історії.

"Я не дуже вмію розповідати любовні історії", - додав Сенцов.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України Олег Сенцов пішов воювати. Наразі режисер перебуває на південному сході України. Він долучився до загону спецпризначення.

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