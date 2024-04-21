Олег Скрипка чесно зізнався, чи готові його сини йти на фронт: "Розмова була"

Лідер гурту "ВВ", співак Олег Скрипка відверто розповів, чи готові його сини взяти до рук зброю та стати на захист України.

Як зізнається знаменитість, його 18-річний син Роман і 16-річний Устим вже давно розмовляли з ним на цю тему. Так, це питання родина підіймала ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ж вони зрозуміли, що будуть залишатися у Києві та допомагатимуть українським захисникам спиняти ворога будь-якими зусиллями. Зокрема, за словами Скрипки, разом з синами вони багато волонтерили. Зараз двоє хлопців навчаються, тому Олег ще не дає чітких прогнозів.

Сини Олега Скрипки / Фото: instagram.com/o.skrypka

"У нас розмова була о 4:30 ранку 24 лютого 22-го року, чи їхати за кордон, чи не їхати. Ця розмова тривала 15 хвилин. Моя родина сказала: "Ми всі залишаємось в Києві і будемо тут". Ми з моїми синами волонтерили, робили блокпости, зараз мої хлопці навчаються, а як буде далі – побачимо", – відверто відповів співак у програмі "У ліжку".

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка розсекретив, на кого навчаються його сини та ким планують стати у майбутньому.

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