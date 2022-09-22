Олег Скрипка назвав артиста, який здивував його під час війни: "Ніколи серйозно не ставився"

Від початку повномасштабної війни одні артисти поїхали за кордон давати благодійні концерти, інші ж – залишилися в Україні.

Лідер українську гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, що один із артистів, який нині захищає Україну на передовій, його здивував.

Зокрема, це товариш Скрипки, від якого він не очікував такої віддачі. За словами музиканта, його приємно здивував Коля Сєрга.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

"А є серйозні, класні люди. Несподівані. Наприклад, мій дружбан Коля Сєрга. Він талановитий артист, дуже хороша людина. Я давно його знаю і поважаю. Російськомовний одесит. Прикольний, душевний. Але я до одеситів ніколи серйозно не ставився. Тому що думав: ну, жертви російської пропаганди. Памятник Катерині, вся ця їхня історія... І тут Коля Сєрга – опачки! 24 лютого він переходить на українську мову, пише прекрасні пісні та поезію і йде в ЗСУ. Я ніколи, ніколи не міг цього чекати від Колі! Я його знав, але виявляється, це справжня сильна людина. Він розуміє, що і як відбувається на планеті" – розповів Скрипка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Коля Сєрга / Фото: instagram.com/thekolya

Натомість зірок, які поїхали з України та не повернулися через війну, музикант зневажає.

"Кожна людина перебуває перед дзеркалом своєї совісті. Це її рішення та відповідальність. Для мене є люди, які просто "за бабки" і все. Вони не можуть інакше. Це їхня сутність. А ті люди, які сприймають їх як серйозних виконавців, це означає, що воно в них віддзеркалюється всередині. Значить, у них теж немає всередині ядра. Десь глибинно цих людей можна обманути, тому що вони хочуть, щоб їх обманули. Їхні провідники порожні", - зазначив Скрипка.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка зізнався, у якому стані нині його будинок біля Бучі, куди навесні вдерлися окупанти.

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