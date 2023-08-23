Олег Скрипка оскандалився виступом на фестивалі в підтримку російських музикантів-біженців

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка потрапив у гучний скандал, виступивши у Чорногорії на фестивалі в підтримку російських музикантів-біженців.

Сам виконавець про це не повідомляв, хоча підтверджував, що був у Чорногорії. Тим часом організаторка фестивалю Music Saves the World (який раніше мав назву "Усадьба Jazz" та до 2019 року активно проводився в Росії), російська продюсерка Марія Сьомушкіна розповіла про виступ Олега Скрипки. Виконавець не був заявлений в лайн-апі, однак на захід навідався. Сьомушкіна, своєю чергою, запропонувала артистові виступити, а він погодився.

Допис Марії Сьомушкіної / Фото: із соцмереж

Олег Скрипка був у Чорногорії / Фото: із соцмереж

"Я запросила Олега на сцену і разом музикантами-біженцями з Росії, а ще й чудовою співачкою Gladys із Франції стався чудовий jam session. На одній музичній частоті і в ім'я миру", - написала Сьомушкіна у своєму Facebook.

Загалом, на фестивалі виступило чимало росіян. Ба більше, там збирали кошти на підтримку російських музикантів-біженців, про що було заявлено в афіші події.

Афіша фестивалю Music Saves the World / Фото: із соцмереж

До слова, сам Олег Скрипка вже прокоментував скандал. У коментарі "Суспільному" пресслужба артиста заявила, що "це несеться інформаційна атака".

Нагадаємо, нещодавно вибухнув скандал довкола фестивалю у Польщі на підтримку України, де мало виступити чимало українських артистів. Однак виявилося, що до благодійного заходу мають причетність росіяни. Українські артисти вже прокоментували, як вони опинилися в лайн-апі.

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