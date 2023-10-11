Олег Скрипка оскандалився заявою, чому гарні жінки потерпають від насильства: "Це через вашу поведінку"

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка продовжує дивувати шанувальників своїми скандальними заявами.

Цього разу, під час розмови з ведучим Олексієм Сухановим для його YouTube-проєкту "Говорить Суханов", Скрипка здивував думками про те, чому гарні жінки притягують потенційних аб'юзерів. За словами музиканта, гарні жінки – "холодні" і відштовхують чоловіків. Втім, вважає Скрипка, такою своєю поведінкою ці жінки притягують "биків":

"Як правило, красиві жінки, вони дуже хамовито поводяться щодо чоловіків. Вони холодні, не усміхаються, не дивляться в очі, вони тобі не зроблять жесту жодного. Я як чоловік, який не зробить ніколи першого кроку, тому мене ці жінки завжди відштовхували. Це, дівчата, щоби ви знали: іноді ви відштовхуєте чоловіків, тому що ви холодно поводитеся. Ви можете бути дуже палкі всередині, але коли холодно поводитеся, ви найкращих чоловіків відштовхуєте. А саме "биків" ви, як жертви, запалюєте. Тому, красиві дівчата, ви підтягуєте до себе це, агресивних чоловіків і тих мачо, і ви потерпаєте від насилля саме через вашу таку холодну поведінку. Це дуже парадоксально, але це так", - поділився своїми думками Скрипка.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

Окрім того музикант поділився, що його захоплюють і навіть збуджують незалежні жінки, які в цьому світі твердо стоять на ногах. А тих, які хочуть "сісти чоловіку на голову" він охрестив словами "незрілість і паразитизм".

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка оскандалився заявою про фемінізм та ЛГБТ. На думку музиканта, усі українці мають дотримуватися "традиційного" ладу в родинах, а жінки "поважати" чоловіків. Ба більше, у своїй заяві Скрипка порівняв ЛГБТ та фемінізм з війною та епідемією.

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