Олег Скрипка оскандалився заявою про фемінізм та ЛГБТ: "Я за здорове суспільство"

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка здивував своєю заявою про фемінізм та ЛГБТ-спільноту.

На думку музиканта, усі українці мають дотримуватися "традиційного" ладу в родинах, а жінки "поважати" чоловіків. Ба більше, у своїй заяві Скрипка порівняв ЛГБТ та фемінізм з війною та епідемією, які негативно впливають на ріст популяції людей. Проте, за словами співака, він не проти сексуальних меншин та різних ідеалогій.

У людства є два механізми: один механізм, щоб розмножуватися, а інший – щоб зупинити популяцію. На жаль, є такі страшні інструменти, як війна, щоб зупинити популяцію людей, є хвороби, є епідемії, є фемінізм, є ЛГБТ історія. Я не проти ЛГБТ-історії та феміністок, але я за здорове суспільство, щоб Україна розвивалася і процвітала. А для цього мусить бути основа, як у хасидів і справжніх українців. Українці мусять не відставати від хасидів", - сказав Скрипка в інтерв'ю Наталії Влащенко.

Олег Скрипка оскандалився заявою про фемінізм та ЛГБТ / Фото: facebook.com/o.skrypka

Як вважає співак, у родині, де жінка підтримує фемінізм, не може бути багато дітей та щасливих стосунків.

"Якщо ти хочеш мати четверо дітей, в такій родині фемінізм зупиняє популяцію. Немає поваги одне до одного. Якщо ми обожнюємо жінок, а жінка веде себе як верхня, то це - БДСМ, а не родина", - додав Скрпика.

Натомість, за словами артиста, він поставиться з порозумінням, якщо хтось з його чотирьох дітей з віком заявить про свою "нетрадиційну" орієнтацію.

Нагадаємо, що і раніше Олег Скрипка робив подібні заяви. Тоді співачка Оля Цибульська стала на захист жінок та розкритикувала слова колеги.

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