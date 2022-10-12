Олег Скрипка показав дівчинку, яка грала пісню "ВВ" на вулиці – вона загинула під час обстрілу в Слов'янську

Від початку повномасштабної війни російські окупанти вбили в Україні 422 дітей, понад 784 поранено.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка поділився з шанувальниками щемливим відео.

На сторінці в Instagram музикант розмістив ролик, на якому дівчинка про на вулиці на скрипці грає мелодію знаменитої пісні "ВВ" під назвою "Весна". Як повідомив Скрипка, цієї дівчинки не стало через ворожі обстріли окупантів.

"Дівчинка Катя загинула внаслідок ворожого обстрілу в місті Слов'янськ… Просто залишимо це відео тут", - написав під відео Скрипка.

Шанувальники творчості гурту "ВВ" висловили щирі співчуття родині дівчинки: "мої співчуття рідним і близьким. Ця війна проти всіх нас і вона торкається сьогодні кожного українця. Тримаймося разом", "як шкода", "Вічна пам'ять такій світлій дівчинці".

Зауважимо, що за останніми даними Офісу генерального прокурора, станом на ранок 12 жовтня 2022 року більше ніж 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 422 дитини загинуло та понад 808 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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