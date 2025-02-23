Олег Скрипка пригадав дитинство у Курській області та здивував ставленням до нього: "Готові вбити"

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про дитинство на Курщині та ставлення до родичів у РФ під час війни.

Так, виконавець у свій шкільний період ріс в Росії. За словами Олега, вже тоді у росіян формувалося дивне ставлення до українців. Зокрема, вони не вбачали відмінностей між собою та українцями, знецінювали нашу мову й називали артиста "хохлом" у школі. Ба більше, зірка говорить, що вже тоді за інакшу позицію були "готові вбити".

Водночас Скрипка навідувався й до українських родичів по татовій лінії на Полтавщину, де спілкувався українською.

"Московити не від'єднували українців від себе. Українське сприймали як "нарєчіє". Загалом і зараз так. Росіяни люблять українців дуже дивною любов'ю. Якщо ти не разом із ними, то тебе готові вбити. Що зараз і відбувається", – приголомшив артист в інтерв'ю "Люкс ФМ".

Олег Скрипка / Фото: facebook.com/o.skrypka

У результаті виконавець переїхав до України та зараз, під час війни, не спілкується з російськими родичами. Крім того, він навіть не знає, чи вони досі там перебувають. Натомість Олег поринає у творчість і говорить, що не відволікається на інше.

"У мене вузьке коло родичів. Навіть в Україні не дуже з ними спілкуюся. У мене їх занадто багато. Якщо витрачати свій час на родичів, тоді ти не ефективний у роботі", - пояснив соліст "ВВ".

Нагадаємо, нещодавно представник Естонії на "Євробаченні-2025" TOMMY CASH неочікувано заспівав про возз'єднання України та РФ у новій пісні зі скандальним репером Йостом Кляйном.

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