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Олег Скрипка пригадав, як з колективом потрапив під ворожий обстріл у Дебальцеві

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Олег Скрипка пригадав, як з колективом потрапив під ворожий обстріл у Дебальцеві

Фото: instagram.com/o.skrypka

Інцидент трапився ще 2014 року.

Співак Олег Скрипка разом зі своїм колективом "Воплі Відоплясова" неодноразово давав концерти для наших захисників. 

Довело музиканту побувати і на передовій. Там на власні очі Скрипка побачив, що таке війна. Найбільше музиканту запам'ятався випадок 2014 року, коли вони з гуртом потрапили під ворожий обстріл у місті Дебальцеве.

"Напевно, перший виступ запам'ятався найбільше. Це було ще у 2014 році. Тоді виступав у Дебальцеве. Це був початок війни, ми тільки приїхали туди і потрапили під обстріл", - розповів Скрпика "24 каналу".

Попри небезпеку, яка іноді спіткає і музикантів, співак впевнений, що їздити на передову та підтримувати наших військових необхідно.

"На передову важливо їздити, щоб усвідомити, що відбувається" - зауважив Скрипка. 

Нагадаємо раніше Олег Скрипка пояснив, чому не жалкує про виступи у Росії до року.

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Дата публікації
Перегляди
2295
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