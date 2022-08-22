Олег Скрипка пригадав, як з ноги вдарив у щелепу ідеолога "руского міра" Дугіна

Фронтмен гурту "Vоплі Vідоплясова" Олег Скрипка розповів, як надавав на горіхи ідеологу "руского міра" Дугіну за антиукраїнські висловлювання.

Музикант Олег Скрипка пригадав, як мав конфлікт з російським філософом Олександром Дугіним, якого називають ідеологом "руського миру" та соратником Путіна.

Загалом, інцидент трапився ще наприкінці 90-х років. Тоді Олег Скрипка мав концерт в одному з нічних клубів Москви. Після вступу "Vоплі Vідоплясова" свою промову вирішив висловити й путініст Дугін. Він почав просто зі сцени таврувати українців та називати їх зрадниками.

Олег Скрипка у гримерці чув усі висловлювання Дугіна та просто одягнув верхній одяг та рушив до виходу з клубу. Та путініст на цьому не зупинився. Він почав нецензурно лаяти Скрипку.

Музикант не став терпіти приниження, а просто вдарив з ноги у щелепу Дугіна.

"Ще до початку військової агресії з боку Росії, в кінці 90-х, мали місце конфлікти в кулуарах московських нічних клубів. І вже тоді вони закінчились нашою перемогою! Слава Україні!" – зазначив Скрипка.

Нагадаємо, 20 серпня в Московській області вибухнув автомобіль, у якому перебувала 29-річна Дар'я Дугіна — дочка філософа Олександра Дугіна. Вона загинула на місці. Дугін після смерті доньки потрапив до лікарні.

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