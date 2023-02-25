Олег Скрипка розкритикував Надю Дорофєєву та її творчість під час війни: "Це патріотичний цинізм"

Співак Олег Скрипка прокоментував, як ставиться до виконавиці Наді Дорофєєвої та її творчості.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" відреагував на слова співачки про те, як змінилася її позиція після початку повномасштабної війни і те, що до цього вона була "інфантильною і безвідповідальною".

На думку Скрипки, Дорофєєва відносить до творчості, як до бізнесу і те, що зараз співачка повністю на українську у своїй кар'єрі нічого не означає.

"Це патріотичний цинізм. Ці люди просто щирі циніки. Є люди сцени, а є люди - бізнесмени сцени. На сьогоднішній день люди приходять і спостерігають на сцені бізнесменів. Ось вони собі класно побудували кар'єру і ще більш менш нормально співає", - висловився Скрипка у інтерв'ю "Твоє місто".

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Як вважає музикант, замало просто відмовитися від російськомовних пісень, потрібно мати смак та не хайпувати на темі війни та перемоги.

"Ми маємо культурну катастрофу і, напевно, був російський вплив в тому числі. Тобто структура шоубізнесу не змінилася, якщо ми мову поміняли, чи зник російський вплив? Був російськомовний контент і якісь україномовні дурачки, щоб були в ефірі. Якщо забрали російськомовний контент, що ми залишаємо, якщо механізм той самий? Потрібно поставити задачу, щоб був якісний продукт, щоб у музику повернувся зміст, а не тільки слова про свободу", - сказав Скрипка.

Олег Скрипка

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