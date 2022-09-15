Олег Скрипка розкрив схему, як росіяни зривають його концерти у Німеччині: "Влада надто толерантна"

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розповів, що вже другий день поспіль не може знайти майданчик у місті Гамбург, Німеччина, де б міг відіграти концерт.

У гурту "ВВ" на чолі з Олегом Скрипкою 14 вересня мав відбутися концерт у місті Гамбург, Німеччина.

Втім, як повідомив Олег Скрипка на своїй сторінці в Instagram, вже другий день поспіль концертні майданчики відмовляють йому у виступі. Як розповів музикант, це все справа рук росіян:

"Я не думав, що в Німеччині так може відбуватись. Тому що контракт, закони і тому подібне - нічого не бояться, просто скасовують. Потім ще три майданчики і одна українська церква спочатку погодилися, потім відмовилися. І питання: чому так відбувається? Розганяється пресою тут, в Німеччині, і в Інтернеті, що українці фашисти, що Скрипка - це глава фашистів в Україні і вони співають фашистські пісні", - розповів Скрипка.

За його словами, у місцевій пресі розповсюджується ця інформація і концертний майданчик, з яким була домовленість, змушений відмовити. Ба більше, за словами Скрипки, росіяни спонсорують місцеві фашистські організації:

"Я так розумію, що концертному майданчику погрожують. Тут є такі фашистські місцеві організації, які ми знаємо, ким спонсоруються, які прикриваються ліванськими поглядами. І, виявляється, що вони тут собі дозволяють, на благо цивілізації, для миру і рівності приходити і трощити, розбивати вітрини клубів, закладів… І влада, тому що це толерантно, пропонує не грати концерт, тому що можуть прийти всіх побити і розтрощити. Друзі, це мені нагадує 90-ті в Україні. Принаймні, до війни такого не відбувалося", - каже у відео Скрипка.

За словами музиканта, єдине, що може зробити влада, це наполегливо порадити не проводити концерт:

"Влада каже, не робіть концерт, тому що ми будемо турбувати оцих місцевих фашистів, які спонсоруються з Кремля і вони будуть ту всіх бити. І, виявляється, вже була розтрощена українська церква, яка не змогла нас прийняти, тому що вони бояться, що вони ще раз прийдуть і знов рознесуть. Тут. У Гамбурзі. У нас в поліцію подається і поліція захищає. А вони кажуть, краще не грайте концерт", - каже обурений артист.

Втім, Олег Скрипка не здається. Він з командою продовжує шукати майданчик, де зможе відіграти концерт, втім, каже, що не зможе офіційно повідомити про його місце тим, хто придбав квиток, тому пообіцяв проінформувати про місце виступу інакшим чином.

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