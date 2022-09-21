Олег Скрипка розповів, що окупанти зробили з його будинком біля Бучі та де перебуває його сім'я

Соліст рокгурту "ВВ" Олег Скрипка зізнався, у якому стані нині його будинок біля Бучі, куди навесні вдерлися окупанти.

Як розповів музикант, його родина там не живе, адже це дача, і вони туди їздять влітку. Тому з речей там нічого майже цінного не було, лише картина Анатолія Криволапа.

Скрипка розповів, що нічого там не зникло. Окупанти лише там насмітили, вибили двері та побили вікна.

"Це величезний будинок, але він призначений лише для того, щоб там жити влітку. Тому там немає речей. Там є лише ліжка. Там немає навіть телевізора. Так є кухня, є раковина, унітаз, пральна машинка. Орки не забрали цього нічого. По моїм думкам, скоріш за все вони просто тікали. Просто там насмітили, як вони за своєю природою це роблять", - поділився Скрипка.

Олег Скрипка / Фото: УНІАН

Нині на дачі працює клінінгова компанії, яка все там прибирає. За словами музиканта, скоріш за все, окупанти тікали, тому речі не зникли. Натомість, вони навіть залишили свої.

"Зараз на дачі… Я компанію запросив, яка займається клінінгом. Я сильно не вникав, що там вкрадено, але там двері десь поломані, десь шибки вибиті. Крім цього, там з'явилося три банки не моїх консервованих огірків, російські пайки лишилися", - додав Скрипка.

Розповів музикант й про свою родину. Загалом, дружина з дітьми відмовилася їхати з України, тож вони залишилися у Києві, де нині й перебувають.

Фото: скріншот з відео

"24 лютого ми прокинулися від вибухів, зібрали домашню нараду, і одностайно моя родина озвучила тезу, що ми всі лишаємося в Києві. Я поважаю їх думку. Я гадаю, що вони не усвідомлювали, наскільки це небезпечно. Вже першого квітня, коли ми побачили ці всі кадри з Бучі, ми усвідомили, наскільки це все було це все було небезпечно. Моя родина лишалася в Києві, і вона лишається в Києві", - поділився артист.

Фото: скріншот з відео

Нагадаємо, Олег Скрипка зізнався, що мав багаторічний бізнес в Росії. Утім, після 2014 року музикант припинив заробляти там гроші.

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