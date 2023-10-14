Олег Скрипка розповів, як його дітей у школі зацькували через те, що в них нема телефонів

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка поділився своїми лайфгаками з виховання дітей.

У музиканта разом з дружиною четверо дітей – двоє синів та дві доньки. Досвідчений батько у інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" чесно зізнався, що проводить з дітьми не так багато часу. Тому більше лайфгаків має його кохана.

Тим не менш, артист поділився, що головне, аби слова батьків відповідали їхній поведінці:

"Основний лайфхак. І це що стосується до дітей, і дорослих, і взагалі. Це побутові подвійні стандарти. Люди намагаються щось одне одному розповідати, чи батьки дітям щось розказувати, а роблять абсолютно інше. А діти – вони мавпують. Вони слова не дуже сприймають, вони дивляться як ти робиш. Як твої слова відповідають твоїм діям", - зазначив Скрипка.

Олег Скрипка з синами

Розповів Скрипка й про характер своїх дітей. Музикант поділився, що його діти ніколи не користувалися впізнаваністю батька. Окрім того, каже Скрипка, вони навчаються у школі, де всі на рівні. Проте, як розповів музикант, його дітей у школі булили через те, що в них не було мобілок:

"Думаю, ми правильно їх якось спрямували. Вони не хизуються, що в них там якийсь батько. Ми відповідно своєму баченню виховуємо дітей. І в нас постійно ця історія, що в нас діти підростали і вони єдині в класі були без мобілок взагалі. Ми купляли дітям мобілки не тому, що ми вважали за потрібне, а щоб їх не булили. Ми купляли мобілки, бо їх булять в класі, що в них нема мобілки. Ми старшій доньці купили мобілку, вона показала в класі, що вона в неї є, і вона лежить вдома, вона її не носить. Вона їй не потрібна", - розповів зірковий батько.

Олег Скрипка з синами (архівне фото) / Фото: прес-служба Олега Скрипки

За словами Скрипки, його старший син вже живе окремо, а молодший потроху теж стає самостійним і навіть відмовляється брати у батьків гроші:

"Син молодший, у нього такий характер, ми даємо йому кошти, - він не бере. Він вже на піснях сам заробляє. А йому 15 років. Я був готвий допомагати йому в його музичній кар'єрі. Він категорично відмовився. Він каже: "Якщо я не побудую сам своєї кар'єри, у мене не буде тої сили, енергії, розуміння як працювати. Якщо ти мені будеш допомагати, я потім не зможу сам повноцінно далі жити". Є така мудрість", - розповів Скрипка.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка розповів про сильну інтуїцію своєї дружини і як вона вберегла всю родину від російських окупантів.

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