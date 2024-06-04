Олег Скрипка розсекретив, які подарунки отримав на 60-річчя та де навчатиметься його молодший син

Лідер гурту "ВВ", співак Олег Скрипка розсекретив, як відсвяткував свій день народження та які подарунки отримав.

Так, артистові 24 травня виповнилося 60 років. Свій день народження виконавець провів у колі сім'ї. Співак повів родину до ресторану, де насолодився вечором із чотирма дітьми та дружиною.

"Цей день народження не був винятком. Ми завжди родиною кудись йдемо, до звичайного ресторану. Мені діти заспівали "Многая літа", - розповів артист у програмі "Ранок у великому місті".

Олег Скрипка на концерті в Києві

Вже наступного дня Олег Скрипка зібрав близьких друзів та прихильників. Зокрема, день народження співак провів у клубі, де відіграв великий концерт. Перед початком події артист зібрався з близькими. Він отримав від них різноманітні подарунки. Особливий презент зробив співак Олександр Положинський. Музикант вручив колезі за сценою картину, яку написав художник із Донеччини на коробці з-під боєприпасів.

"Картину малював мій друг, художник із Донеччини. Його звати Сергій Сметанкін. Це картина на ящику від боєприпасів", - зазначив Положинський.

Олександр Положинський та Олег Скрипка / Фото: скриншот з відео

До речі, Олег Скрипка також розповів про навчання свого 16-річного сина. Раніше Устим планував піти стопами батька й зайнятися музикою. Утім, як виявилося, хлопець тримає в секреті, куди планує вступати на навчання. Хоч Олегу Скрипці й кортить дізнатися, однак він не тисне на сина та розуміє, що він просто хоче робити самостійні кроки.

"Устим мені не говорить, він тримає в таємниці. Я йому поставив запитання, кажу: "Ти можеш татові сказати хоча б у день народження?". Він сказав, що ні. Дитина хоче робити самостійні кроки, щоб я жодним чином не втручався", - поділився Олег Скрипка.

Син Олега Скрипки

Нагадаємо, Олег Скрипка з нагоди свого дня народження влаштував гучний концерт в одному з київських клубів. Редакція сайту ТСН.ua побувала на події та пропонує дізнатися, як минув виступ музиканта на честь 60-річчя.

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