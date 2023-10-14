Олег Скрипка відповів, чи готовий піти воювати на фронт: "Функцію свою виконую"

Український співак Олег Скрипка відповів, чи готовий він взяти до рук зброю та стати на захист нашої країни.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" музикант зізнався, як відреагує у разі потреби піти на фронт. За словами Скрипки, коли усі чоловіки в країні будуть змушені піти воювати, він також не залишиться осторонь.

"У кожного чоловіка є такі думки. Якщо буде реально така ситуація, що всі-всі чоловіки будуть потрібні, то безумовно, всі чоловіки підуть", - сказав співак.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

Попри це, лідер гурту "Воплі Відоплясова" вважає, що більше користі для держави він може принести, як музикант.

"Я знаю хлопців з музбату, музичного десанту, як мій знайомий Коля Сєрга – він реально пішов на передову, а потім йому дали культурні задачі. Ми зараз співпрацюємо з ними. Тобто використання людини так, як вона може себе проявити, для війни, безумовно, краще. Так, може легко сидіти, їздити по концертах, іноді на "передок" виїжджати, філософствувати, але я вважаю, що функцію свою виконую. І може буде хейт, але у мене четверо дітей, відповідальність за них і відповідальність за гурт. Ми зібрали багато коштів і нашим захисникам, і дітям-переселенцям, тому, я вважаю, це корисна штука, якою я займаюся", - додав Скрипка.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка опинився в центрі скандалу після своїх висловлювань в бік жінок та причин того, що вони стають жертвами насильства.

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