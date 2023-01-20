Олег Скрипка відповів, чому не жалкує про заробітки у Росії до 2014 року: "Це було абсолютно правильно"

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зізнався, що не жалкує про свої чисельні виступи та участь у проєктах в Росії до 2014 року.

На думку музиканта, отримувати заробітки там було правильним рішенням, адже усі гроші він витрачав на розвиток української музики.

"Це було абсолютно правильно. Не тільки я так робив. Знаю ще кількох хороших людей, які так інвестували в українську культуру,", - розповів співак "24 каналу".

Фото: instagram.com/vopli.vidoplyasova

Після 2014 року Скрипка та його гурт, як і багато українських артистів, повністю припинили концертну діяльність у Росії та зосередилися на виступах в Україні. Втім, артиста дуже обурювало, що українці після анексії Криму та початку війни на Донбасі усе одно продовжували слухати російських виконавців.

"Коли почалася війна, ще у 2014 році, мені було дивно чути в українських клубах російську музику. Навіть у Львові російські пісні все одно грали на дискотеках. А в Одесі до 2014 року половина музики була світова, а інша половина – російськомовна. Україномовної не було взагалі. Після 2014 року в Одесі була лише російська музика. Іноземного не було нічого", - заявив Скрипка.

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка потужно виступив на київському залізничному вокзалі.

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