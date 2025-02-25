Олег Скрипка відверто розповів про сварки з дружиною і зізнався, чим займаються його четверо дітей

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зізнався, через що може посваритися з дружиною, і розсекретив, чим зараз займаються його четверо дітей.

Артист не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Співак вважає, що приватне має залишатися приватним. Утім, у програмі "33 запитання" виконавець привідкрив завісу особистого життя. Олег Скрипка зізнався, що неабияк вдячний дружині, що вона під час війни прийняла рішення залишатися з ним у Києві. Музикант говорить, аби не це, то не знає, як би склалося їхнє подружнє життя.

"Війна – це дуже стресовий подразник. Дійсно, людям дуже важко лишатися адекватними і бути разом. Я вдячний своїй дружині. Я наполягав, щоб моя родина виїхала з Києва, вони сказали, що нікуди не поїдуть. Цей факт вплинув, що наша родина була разом. Я не знаю, як би це було, якщо вони там, а я тут. Я так розумію, саме з цієї причини багато шлюбів розвалюються", - поділився співак.

Олег Скрипка з дружиною

Також Олег Скрипка розповів і про родинні сварки. Виявилося, що конфлікти між подружжям виникають через 47-го президента США Дональда Трампа. Співак вважає, що політик непередбачуваний і може спричини хаос у власній країні та світі, а от його дружина іншої думки.

"Найбільше посваритися можемо через Трампа. Я кажу, що Трамп – некерована людина, незрозуміло, куди він виведе свою країну і весь світ. А дружина каже, що все буде класно, він нормальний чувак", - зізнався артист.

Олег Скрипка та його дружина виховують чотирьох дітей. Доньки подружжя наразі навчаються в школі. Тим часом старший син обрав професію археолога та історика і здобуває нині відповідну освіту. А от молодший Устим вирішив піти стопами зіркового батька і займається музикою. Юнак хоче всього досягнути сам, тож відмовляється від допомоги Скрипки. До речі, співак пропонував синам вступити до закордонних вишів, однак хлопці побажали залишитися в Києві.

Сини Олега Скрипки / Фото: instagram.com/o.skrypka

"Дівчата навчаються в школі. Молодший син Устим себе реалізовує як артист. Він намагається шифруватися, я його розумію і підтримую. Я пропоную свою допомогу, він відмовляється. Так би в нього кар'єра йшла швидше. Старший Роман – навчається на історика та археолога. Я хотів відправити хлопців вчитися за кордоном, вони обидва відмовилися. Вони себе не бачать за кордоном, тож обидва навчаються в Києві", - поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно Олег Скрипка пригадав, як провів дитинство в Курській області. Також виконавець здивував, як там до нього ставилися.

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