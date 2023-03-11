Олег Скрипка виправдався за слова про "патріотичним цинізм" в бік Наді Дорофєєвої та інших артистів

Співак Олег Скрипка прокоментував свої слова на адресу співачки Наді Дорофєєвої та інших колег, які до початку повномасштабної війни співали російською мовою.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" наголосив, що його слова перекрутили, аби створити скандал між українськими артистами. Все це, вважає Скрипка, діло рук пропагандистів Кремля.

"Це кремлівський вкид. Отак, щоб посварити українських музикантів між собою. І зі мною це відбувається не вперше. Ці скандали розкручуються. У мене запитали, що я думаю про артистів, які раніше були російськомовні, а зараз стали україномовні. Я не мав на увазі конкретно цих артистів. Це не моя думка, це всі знають, що це патріотичний цинізм", - заявив Скрипка у ЖВЛ.

Нагадаємо, що Олег Скрипка заявив, що Надя Дорофєєва, як і інші артисти, які до війни співали російською, "щирі циніки". На думку музиканта, співачка будує бізнес на сцені.

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