Олег Скрипка висловився про маму-росіянку та спілкування з родичами в РФ

Співак розповів, як рідні реагують на його проукраїнську позицію.
Лідер гурту "ВВ", співак Олег Скрипка відверто розповів про спілкування з родичами з РФ.
Як зізнається виконавець, він підтримує зв'язок лише з мамою, адже вона абсолютно солідарна з його проукраїнською позицією. Хоча, за словами Олега, рідна людина іноді все ж телефонує їхнім родичам до Росії, але не зачіпає тему війни. Втім, росіяни вперто продовжують верзти нісенітниці про повномасштабне вторгнення.
"Я не спілкувався. Декілька днів тому мама розмовляла телефоном зі своєю сестрою, а потім – племінницею. Це немає ніякого змісту. Мама у мене мудра жінка. Вони розмовляють про те, хто живий, як себе почувають… А вони починають гнути свою лінію, розповідаючи про "ми самі себе бомбимо". Це вже дуже складно зрозуміти їхню логіку. І немає жодного сенсу. Ще до 2008, 2010 року з росіянами були намагання щось розповісти, але 2014 року стало ясно, що це абсолютно беззмістовна історія", - зізнався Олег в інтерв'ю Rostyslove Production.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що скандальному продюсеру-зраднику Юрію Бардашу СБУ оголосила про підозру.
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