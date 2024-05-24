Олег Скрипка висловився про маму-росіянку та спілкування з родичами в РФ

Лідер гурту "ВВ", співак Олег Скрипка відверто розповів про спілкування з родичами з РФ.

Як зізнається виконавець, він підтримує зв'язок лише з мамою, адже вона абсолютно солідарна з його проукраїнською позицією. Хоча, за словами Олега, рідна людина іноді все ж телефонує їхнім родичам до Росії, але не зачіпає тему війни. Втім, росіяни вперто продовжують верзти нісенітниці про повномасштабне вторгнення.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

"Я не спілкувався. Декілька днів тому мама розмовляла телефоном зі своєю сестрою, а потім – племінницею. Це немає ніякого змісту. Мама у мене мудра жінка. Вони розмовляють про те, хто живий, як себе почувають… А вони починають гнути свою лінію, розповідаючи про "ми самі себе бомбимо". Це вже дуже складно зрозуміти їхню логіку. І немає жодного сенсу. Ще до 2008, 2010 року з росіянами були намагання щось розповісти, але 2014 року стало ясно, що це абсолютно беззмістовна історія", - зізнався Олег в інтерв'ю Rostyslove Production.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що скандальному продюсеру-зраднику Юрію Бардашу СБУ оголосила про підозру.

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