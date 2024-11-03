Олег Скрипка висловився про творчість Klavdia Petrivna: "Це продюсерський проєкт"

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка висловився про творчість юної співачки Klavdia Petrivna, справжнє ім'я якої Соломія Опришко.

Виконавець вважає колегу за сценою талановитою виконавицею та авторкою пісень, хоч особисто з нею й не знайомий. Однак, все ж таки Klavdia Petrivna – це передусім продюсерський проєкт. Артист бажає, аби вона розвивалася як артистка та не втрачала свою унікальність. Олег Скрипка зазначив, що сподівається, що Соломія знайде баланс між проєктом Klavdia Petrivna та власною творчою ідентичністю.

Klavdia Petrivna / Фото: Пресслужба Тіни Кароль

"Талановита авторка і виконавиця, та я її не знаю особисто. Так, це є потужний продюсерський проєкт. Й іноді проєкт може затулити особистість артиста. Важливо, щоб вона залишалася собою і не втратила свою ідентичність у цьому потоці популярності. Бажання бачити її розвиток як артистки, а не лише як частину проєкту, цілком зрозуміле. Сподіваюся, що вона зможе знайти баланс і продовжити тішити нас своєю унікальністю", - прокоментував Скрипка в інтерв'ю "Фокусу".

Також музикант прокоментував сучасний шоубізнес, який під час війни зазнав чималих змін. Олег Скрипка говорить, що приємно спостерігати за тим, як з'являються нові молоді артисти. На думку співака, сцена поповнилась талановитими вокалістами, які зайняли свою нішу.

Олег Скрипка

"Сьогоднішній шоубіз в Україні дійсно зазнав великих змін. Молода публіка та молоді артисти по новому з чистого аркушу відкривають для себе і українську мову, і історію. Більшість із них орієнтуються на попмузику. Однак вважаю, що на сцені є чимало успішних артистів, які знаходять своє місце навіть у цій новій реальності", - додав артист.

Нагадаємо, тривалий час Klavdia Petrivna приховувала обличчя маскою та не розкривала свою особистість. Однак не лише вона вдається до таких заходів. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто ще з українських артистів не показує своє обличчя.

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