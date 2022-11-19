Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Олег Скрипка виступив на київському вокзалі та відправив перший поїзд до звільненого Херсона

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
254
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Олег Скрипка виступив на київському вокзалі та відправив перший поїзд до звільненого Херсона

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" виконав свій легендарний хіт "Були деньки".

Фронтмен українського рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка 18 листопада виступив у холі центрального залізничного вокзалу у Києві.

Артиста запросили заспівати його легендарний хіт "Були деньки", реліз якого відбувся 1988 року. У ньому йдеться про закохану пару, яка гуляє квітучим містом Херсон з "чистими площами, митим проспектом".

Виступ Скрипки став символічним, оскільки одразу після нього до звільненого від російського окупантів Херсона рушив перший поїзд.

Нагадаємо, що 18 листопада "Укрзалізниця" запустила перший потяг з Києва до звільненого Херсона. Він поїхав о 22:14 і прибув орієнтовно о 9 ранку. Ним поїхали близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці.

Зазначимо, що "квиток до перемоги" ініціатива "Укрзалізниці", яку вони запустили днями на честь звільнення Херсона з російської окупації. Кожен охочий міг оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Цей квиток є символом віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів. Пасажир зможе скористатися цим квитком в обраному напрямку одразу після деокупації українських міст.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
254
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація