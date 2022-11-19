Олег Скрипка виступив на київському вокзалі та відправив перший поїзд до звільненого Херсона

Фронтмен українського рок-гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка 18 листопада виступив у холі центрального залізничного вокзалу у Києві.

Артиста запросили заспівати його легендарний хіт "Були деньки", реліз якого відбувся 1988 року. У ньому йдеться про закохану пару, яка гуляє квітучим містом Херсон з "чистими площами, митим проспектом".

Виступ Скрипки став символічним, оскільки одразу після нього до звільненого від російського окупантів Херсона рушив перший поїзд.

Нагадаємо, що 18 листопада "Укрзалізниця" запустила перший потяг з Києва до звільненого Херсона. Він поїхав о 22:14 і прибув орієнтовно о 9 ранку. Ним поїхали близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці.

Зазначимо, що "квиток до перемоги" ініціатива "Укрзалізниці", яку вони запустили днями на честь звільнення Херсона з російської окупації. Кожен охочий міг оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Цей квиток є символом віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів. Пасажир зможе скористатися цим квитком в обраному напрямку одразу після деокупації українських міст.

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