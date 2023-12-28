Олег Скрипка вперше за довгий час показав дорослих синів-красенів

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка вкрай рідко показує фото зі своєю сім'єю.

Однак цього разу музикант зробив виняток. У своєму Instagram артист показав помітно підрослих синів-красенів. До слова, Олег Скрипка влаштував із хлопцями імпровізований фотосет, результатом якого й поділився у фотоблогу.

На першому знімку співак позував поруч зі старшим сином Романом. Хлопцеві вже 18 років. Він позував позаду батька, з яким був одягнений в однакових куртках. До речі, Роман за зростом вже наздогнав тата.

Олег Скрипка з сином Романом / Фото: instagram.com/o.skrypka

На іншому фото Олег Скрипка вже показав свого молодшого Устима, якому влітку виповнилося 16 років. Юнак позував перед камерою поруч з братом на тлі засніжених дерев.

Сини Олега Скрипки / Фото: instagram.com/o.skrypka

Зазначимо, Олег Скрипка виховує чотирьох дітей, яких йому народила дружина Наталія, - 18-річного Романа, 16-річного Устима, 13-річну Олесю та 11-річну Зоряну.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Віталія Кличка опублікувала рідкісні фото з їхніми трьома дітьми. Співачка Наталія Єгорова показала, який вигляд мають сини та донька мера Києва.

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