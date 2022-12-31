Олег Скрипка захопив потужним виступом на залізничному вокзалі Києва

Український рокгурт "Воплі Відоплясова", солістом якого є Олег Скрипка, 30 грудня потішив українців незвичайним виступом.

Зокрема, музиканти дали новорічний концерт просто на залізничному вокзалі Києва. Лідер колективу Олег Скрипка в Facebook показав відео, як це відбувалося.

Загалом, імпровізована сцена для гурту була розташована біля ескалатора на сходах. Олег Скрипка наживо виконував пісні, а інші учасники колективу грали на інструментах. Заспівав соліст "Воплі Відоплясова" колядку "Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!" та "Ой, у лузі червона калина".

Охочих подивитися концерт гурту виявилося чимало. Центральна зала приміщення була переповнена глядачами. Тим часом у фотоблогу Олега Скрипки юзери зазначили, що виступ був дійсно потужний.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук теж дав імпровізований концерт на залізничному вокзалі Києва. Таким чином музикант підтримав українців, які проводжають або зустрічають своїх близьких.

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