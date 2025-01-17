Олег Скрипка здивував фото з Девідом Лінчем і як вони познайомилися

Фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зворушливо вшанував пам'ять покійного режисера Девіда Лінча.

Відомо, що 78-річний кіномитець помер 16 січня. Причини смерті поки не розголошують. Утім, світові та українські знаменитості вже декілька днів поспіль не можуть повірити сумній новині. Вони діляться спогадами про покійного та висловлюють співчуття родині зірки. Своєю чергою, Скрипка також доєднався до них, поділившись щемливими спогадами й спільним фото із зіркою у фотоблогу.

Як виявилося, Олег та Девід були знайомі. Так трапилося через їхнє спільне захоплення медитаціями. За словами українського музиканта, Лінч був доволі незвичайною та глибокою людиною. І наголосив, що режисер завжди підтримував Україну під час війни.

Олег Скрипка і Девід Лінч / Фото: instagram.com/o.skrypka

"З надзвичайним сумом дізнався про смерть Девіда Лінча, митця, кінорежисера, музиканта і актора. Але ця втрата для мене особиста. Я був знайомим з Девідом. Познайомились ми з ним на ґрунті трансцендентальної медитації. Девід - непересічна особистість, духовна людина, митець і провідник. Завжди був на стороні сил добра й підтримував Україну. Світла пам'ять тобі, Девіде. Назавжди лишишся в наших серцях і пам'яті", - підкреслив Скрипка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія також повідомила про непоправну втрату. У артистки помер її дядько – вона пригадала, яким він був за життя.

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