Олег Скрипка зізнався, де навчаються його сини та ким планують стати

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка вперше за тривалий час розповів про діяльність його двох синів.

Зокрема, Олег поділився, чим планують займатися його підрослі діти. Так, за словами музиканта, його старший 18-річний син Роман вже вступив до університету та сумлінно навчається на історичному факультеті. А ось молодший 16-річний Устим, який наразі закінчує школу, вирішив піти стопами батька та мріє про блискучу кар'єру музиканта й тішити слухачів своїми альбомами з піснями.

"Старший син він навчається історії. Він історик. Молодший син закінчує школу в цьому році і він хоче бути музикантом. Як він зробить свою кар'єру ми побачимо, але він пише свої музичні альбоми", - розповів знаменитість у програмі "Люкс ФМ".

Сини Олега Скрипки / Фото: instagram.com/o.skrypka

До слова, Олег також заінтригував відповіддю на запитання, чи планує його молодший син вступати за кордоном чи залишатися навчатися в Україні. Так, співак зазначив, що вони ще не визначилися з цим:

"Де буде можливість навчатися, там побачимо", - додав співак.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік співачки Слави Камінської Едгар Камінський, показав, як з їхніми двома підрослими дітьми відпочиває за кордоном.

Читайте також: