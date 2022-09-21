Олег Скрипка зізнався, що мав багаторічний бізнес у Росії: "Я заробляв дуже багато"

Лідер рокгурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка зізнався, що мав своєрідний бізнес в РФ.

Зокрема, колектив заробляв чимало грошей у Росії. Та всі кошти музиканти намагалися інвестувати в розвиток української культури.

"Минулі роки я накопичив кошти. Мій бізнес був в основному в Росії. Я брав ці російські кошти, і я їх інвестував у фестивалі "Країна мрій", "Рок Січ", "Вечорниці". Це моя була схема. Я хотів, щоб саме росіяни інвестували в українську культуру, і вони це робили. Я не все інвестував, у мене лишились якісь кошти, от я їх зараз поїдаю", - розповів Скрипка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Олег Скрипка / Фото: УНІАН

Бізнесом музикант називає концерти гурту "Воплі Відоплясова" у Росії. До 2014 року у колективу було чимало виступів в РФ, і українці збирали повні зали глядачів. Та після вторгнення Росії в Україну Скрипка припинив туди їздити взагалі, а тим більше з концертами.

"Бізнес у Росії у мене був – це концерти гурту "Воплі Відоплясова" до 2014 року. Я заробляв дуже багато. 2014 року у мене був останній концерт чи у січні, чи у лютому", - поділився музикант.

Нині Скрипка дає благодійні концерти в підтримку України. Коштів майже не заробляє. Утім, все ж певний прибуток Скрипка має, на який нині живе його родина.

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

"У мене дуже добре запрацювала ця схема – збір авторських. Ми їздимо з концертами. Кошти ми передаємо на благодійність, але у нас є добові. Ми живе на добові, щось вдається відкласти. Добові – це 50-100 євро. І в мене є нерухомість в Києві. Там люди з'їхали, але зараз трішки люди повертаються, будемо здавати", - розповів Скрипка.

Нагадаємо, нещодавно концерти "Воплі Відоплясова" почали активно скасовуватись у Німеччині. Як розповів лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка, росіяни роблять все для того, аби виступи колективу не могли відбуватися у німецьких містах.

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