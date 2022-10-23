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Олег Скрипка зізнався, що його 14-річний син відіграє перший сольний концерт

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Олег Скрипка зізнався, що його 14-річний син відіграє перший сольний концерт

Олег Скрипка / Фото: instagram.com/o.skrypka

Син музиканта Устим організовує благодійний виступ.

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, що незабаром його молодший син Устим відіграє свій перший сольний концерт.

Зокрема, виступ відбудеться на початку лютого в одному з пабів столиці. Вхід до закладу буде вільний, утім під час концерту сина музиканта збиратимуть кошти на ЗСУ.

Як розповів Скрипка, 14-річний син повністю сам організовує свій концерт, тож навіть він не знає, як все відбуватиметься.

"Сам не знаю, який це матиме вигляд. Він сам готується, організовує. Цікаво…", - розповів Скрипка в інтерв'ю на YouTube-каналі "ТВОЄ".

Також співак зізнався, що син почав робити музику вже давно. Скрипка подарував хлопцеві свій старий ноутбук, де були програми для запису пісень. Відтоді Устим і почав писати власні композиції.

Сам музикант не лізе у справи сина. Скрипка вважає, що Устим має навчитися всього самостійно.

"Я подарував йому свій старий ноутбук з програмами, це ще йому було 12-13 років. Зараз він сам пише пісні, сам зводить, сам відео робить. Я не втручаюсь взагалі. У нього зараз такий вік. Якщо вийде, то він буде думати, що завдяки мені, а як не вийде, то він буде думати, що через мене", - зазначив співак.

Загалом, Устим вже встиг написати три альбоми. До речі, син у творчості не пішов стопами зіркового тата. Поки Скрипка грає рок, то Устим хіп-хоп, реп та R&B.

Нагадаємо, від початку війни українські виконавці записали чимало спільних пісень зі світовими зірками. Редакція ТСН.ua зібрала добірку всесвітньовідомих знаменитостей, які заспівали разом з українцями.

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Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
487
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