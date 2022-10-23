Олег Скрипка зізнався, що його 14-річний син відіграє перший сольний концерт

Лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів, що незабаром його молодший син Устим відіграє свій перший сольний концерт.

Зокрема, виступ відбудеться на початку лютого в одному з пабів столиці. Вхід до закладу буде вільний, утім під час концерту сина музиканта збиратимуть кошти на ЗСУ.

Як розповів Скрипка, 14-річний син повністю сам організовує свій концерт, тож навіть він не знає, як все відбуватиметься.

"Сам не знаю, який це матиме вигляд. Він сам готується, організовує. Цікаво…", - розповів Скрипка в інтерв'ю на YouTube-каналі "ТВОЄ".

Також співак зізнався, що син почав робити музику вже давно. Скрипка подарував хлопцеві свій старий ноутбук, де були програми для запису пісень. Відтоді Устим і почав писати власні композиції.

Сам музикант не лізе у справи сина. Скрипка вважає, що Устим має навчитися всього самостійно.

"Я подарував йому свій старий ноутбук з програмами, це ще йому було 12-13 років. Зараз він сам пише пісні, сам зводить, сам відео робить. Я не втручаюсь взагалі. У нього зараз такий вік. Якщо вийде, то він буде думати, що завдяки мені, а як не вийде, то він буде думати, що через мене", - зазначив співак.

Загалом, Устим вже встиг написати три альбоми. До речі, син у творчості не пішов стопами зіркового тата. Поки Скрипка грає рок, то Устим хіп-хоп, реп та R&B.

Нагадаємо, від початку війни українські виконавці записали чимало спільних пісень зі світовими зірками. Редакція ТСН.ua зібрала добірку всесвітньовідомих знаменитостей, які заспівали разом з українцями.

Читайте також: