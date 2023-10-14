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Олег Скрипка зізнався, як завдяки дружині не потрапив до рук російських окупантів

Олег Скрипка зізнався, як завдяки дружині не потрапив до рук російських окупантів

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Олег Скрипка зізнався, як завдяки дружині не потрапив до рук російських окупантів

Олег Скрипка з дружиною

Музикант на початку російського вторгнення хотів відвезти родину на дачу біля Бучі, але дружина його відмовила.

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розповів, що на початку повномасштабної війни прийняв з дружиною рішення, що вона з дітьми залишається в Україні.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Скрипка розповів, що його дружина категорично відмовлялася залишати його і відчувала, що все буде добре:

"Я вдячний своїй дружині. Вона просто ані під жодним соусом не хотіла виїжджати. Було прийнято рішення, що ми перебуваємо всією родиною з дітьми в Києві. Якщо ситуація буд вкрай критична, тоді ми будемо виїжджати. Але ми вірили, що наші війська втримають Київ, так і сталося. Моя дружина вона там щось відчуває набагато більше ніж я, вона казала, що все буде добре", - розповів Скрипка.

Олег Скрипка з дружиною / ©
Олег Скрипка з дружиною

Розповів він й про те, як він на початку повномасштабного вторгнення хотів поїхати на дачу під Бучею, але його дружина відчула, що не варто цього робити:

"Я, знову таки, кажу, я не відчуваю… Кажу родині: "Поїдемо на дачу". Якраз це була емоція, логіка не працювала. А потім коли я усвідомив, що на мою дачу зайшли орки і вони там жили. Якби ми тоді поїхали на дачу… Це взагалі… Вони жили, здається, декілька місяців. І лише зараз, це вже рік, як їх звідти турнули, я лише зараз приводжу дачу до тями. Вони там повалили мені паркан. Я їздив по всіх цих, дивився, як особливо Гостомель, Ірпінь, Буча вони (окупанти – прим.ред.) просто такими БТРами вивалювали паркани і на БТР завантажували, що було в будинках, і вивозили", - поділився Скрипка.

Олег Скрипка з дружиною / ©
Олег Скрипка з дружиною

Він зазначив, що його будинок у перші місяці війни був біля самої лінії фронту:

"В мене так сталося, що мій дім біля самої лінії фронту стояв. Там де річка Ірпінь, там дамба. Ірпінь вливається в Київське море і там наші розбомбили цю дамбу і вона розлилася. І це якраз була природня лінія фронту. А мій будинок просто перед цією дамбою", - розповів музикант.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка розповів, чи піде воювати на фронт і пояснив, як він наразі допомагає Україні побороти російського ворога.

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Дата публікації
Перегляди
1104
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