Олег Собчук розповів, як його шлюб ледь не розвалився через алкоголь

Артист переживав непрості часи.

Фронтмен відомого українського гурту "Скай" Олег Собчук цього року відсвяткував 20-річчя творчої діяльності.

Проте шлях у музиканта був достатньо тернистим, про що він розповів у програмі ЖВЛ. Коли Олег навчався на четвертому курсі університету, він побрався з дівчиною на ім'яМарія. Кохання коханням, та перші роки подружнього життя саме припали на часи формування гурту – і це випробування Собчук проходив дуже важко.

"Все навколо навалювалося так, тиснуло так, що просто хотілось кудись втекти. Коли ти в кредиті, квартира в кредиті, концертів нема, тебе тиснуть з усіх боків. Гурт, сім'я, банк, родина, все, тиснуть на тебе всі. Нікому такого не побажаю", - пригадав Собчук.

Тож 2003-го року Олег із Тернополя подався шукати удачі до столиці. Тоді ж у молодого подружжя народилася перша донька Таня. Поки новоспечена мама гляділа дитину в Тернополі, в батька-музиканта за сотні кілометрів від дому 2005-го народився хіт "Тебе це може вбити", з яким "Скай" став відомим на всю країну.

Відтоді гурт став популярним і Олег нарешті зміг перевезти сім'ю до Києва. На той час дітей у подружжя було вже двоє. 2009-го в родині народився хлопчик Арсен.

Здавалося б, усі проблеми нарешті залишилися позаду. І ось воно - омріяне щастя. Та крім частих концертів, чималих гонорарів та визнання, в життя музикантів прийшов ще один супутник зіркового життя - алкоголь. Якоїсь миті його стало так багато, що родина Собчуків мало не розпалася. Та Олег вчасно зупинився. І міцні напої замінив на спортивні тренування.

Зараз життя музиканта сповнене безліччю хобі – подорожі, яхтинг, біг. З такими захопленнями криза середнього віку Олегу точно не загрожує. Сам він стверджує: його життя таке активне, що геть немає часу думати про сумне. Навпаки, дивиться в майбутнє зі справжнім чоловічим бойовим настроєм.

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