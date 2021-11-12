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Олег Собчук розповів, як його шлюб ледь не розвалився через алкоголь

Олег Собчук розповів, як його шлюб ледь не розвалився через алкоголь

Олег Собчук розповів, як його шлюб ледь не розвалився через алкоголь

instagram.com/sob4uk

Артист переживав непрості часи.

Фронтмен відомого українського гурту "Скай" Олег Собчук цього року відсвяткував 20-річчя творчої діяльності.

Проте шлях у музиканта був достатньо тернистим, про що він розповів у програмі ЖВЛ. Коли Олег навчався на четвертому курсі університету, він побрався з дівчиною на ім'яМарія.  Кохання коханням, та перші роки подружнього життя саме припали на часи формування гурту – і це випробування Собчук проходив дуже важко.

"Все навколо навалювалося так, тиснуло так, що просто хотілось кудись втекти. Коли ти в кредиті, квартира в кредиті, концертів нема, тебе тиснуть з усіх боків. Гурт, сім'я, банк, родина, все, тиснуть на тебе всі. Нікому такого не побажаю", - пригадав Собчук.

Тож 2003-го року Олег із Тернополя подався шукати удачі до столиці. Тоді ж у молодого подружжя народилася перша донька Таня. Поки новоспечена мама гляділа дитину в Тернополі, в батька-музиканта за сотні кілометрів від дому 2005-го народився хіт "Тебе це може вбити", з яким "Скай" став відомим на всю країну.

 Відтоді гурт став популярним і Олег нарешті зміг перевезти сім'ю до Києва. На той час дітей у подружжя було вже двоє. 2009-го в родині народився хлопчик Арсен.

Здавалося б, усі проблеми нарешті залишилися позаду. І ось воно - омріяне щастя. Та крім частих концертів, чималих гонорарів та визнання, в життя музикантів прийшов ще один супутник зіркового життя - алкоголь. Якоїсь миті його стало так багато, що родина Собчуків мало не розпалася. Та Олег вчасно зупинився. І міцні напої замінив на спортивні тренування.

Зараз життя музиканта сповнене безліччю хобі – подорожі, яхтинг, біг. З такими захопленнями криза середнього віку Олегу точно не загрожує. Сам він стверджує: його життя таке активне, що геть немає часу думати про сумне. Навпаки, дивиться в майбутнє зі справжнім чоловічим бойовим настроєм.

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