Олег Винник емоційно відповів, чому мовчав про війну в Україні та не виходив на зв'язок

Український співак Олег Винник пояснив, чому не виходив на зв'язок та мовчав про повномасштабну війну в Україні.

Як пояснив артист, ще до початку російського вторгнення він поїхав на лікування до Німеччини та перебував у Берліні. Винник не знав, що говорити українцям та як їх підтримувати. За словами співака, він вважав, що ніхто його не буде слухати, адже він не в країні, де нині війна.

"Виходь до людей – не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо? Чи як? Де ти є? Ну я в Берліні. І тебе хтось буде розуміти і слухати…", - емоційно сказав Винник в інтерв'ю, фрагмент якого з'явився на YouTube-каналі "КРП".

До речі, як стверджує співак, він не мав доступу до своїх соціальних мереж і навіть досі не може його відновити. З цього приводу виконавець вже звернувся до правоохоронних органів України.

Зазначимо, у квітні на сторінці в Instagram Олега Винника зникли всі дописи і навіть ті, що стосувалися російського вторгнення в Україну. Однак, виявилося, що це справа рук не артиста, а нібито його менеджера.

Такий вигляд має сторінка в Instagram Олега Винника / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні Олег Винник зник з медіапростору. З цього приводу ширилося чимало чуток у Мережі. Було відомо, що співак перебуває у Німеччині, де лікується. Нещодавно виконавець вперше за півтора року вийшов на зв'язок та пояснив раптове зникнення, розповів про особисте життя та хворобу, з якою бореться.

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